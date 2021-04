Hans Küng im Gespräch mit Kofi Annan

Kofi Annan hat als UNO-Generalsekretär den Vereinten Nationen ein Gesicht gegeben. Annan, der seinen Posten ursprünglich auf Druck der USA erhalten hat, wurde in seiner zehnjährigen Amtszeit zum scharfen Kritiker der Vereinigten Staaten. Seine Wege führten immer wieder in die Schweiz und zu Begegnungen mit dem Theologen Hans Küng.



In "Sternstunde Religion" empfing Hans Küng den ehemaligen UNO-Generalsekretär Kofi Annan zum Gespräch über Menschenwürde, Menschenrecht und Menschlichkeit.