Ferdinand von Schirach: Die Feinde des Rechts

Ein Gespräch über die dünne Linie, die das Recht von der Moral und das Gute vom Bösen trennt.



Ferdinand von Schirach ist einer der erfolgreichsten Schriftsteller der Gegenwart. Seine meisterhaften Krimis und Gerichtsdramen führen unser moralisches Empfinden in faszinierende Grenzbereiche: Worin, wenn überhaupt, besteht der Unterschied zwischen Recht und Gerechtigkeit? Sind auch Täter letztlich nur Opfer? Gibt es so etwas wie genuin böse Menschen? Oder steckt vielmehr in jedem von uns, je nach Kontext und Umständen, ein potenzieller Mörder?



Schirachs neuestes Fernsehdrama "Feinde" basiert auf dem realen Fall einer tödlichen Kindesentführung und verhandelt die Frage des Folterverbots: Gilt dieses Verbot wirklich unbedingt und ausnahmslos?