Endo Anaconda: Gibt es ein Leben vor dem Tod?

Endo Anaconda ist eine Naturgewalt. Sein Gesang lässt den Alltag erbeben, bringt Fassaden zum Einsturz und reißt Abgründe auf. Er selbst taumelte immer wieder am Abgrund: harte Drogen, diverse Krankheiten, gescheiterte Beziehungen, eine traumatische Kindheit.



In seinen Texten ist der Schmerz spürbar, aber auch die poetische Kraft und der ironisch-sarkastische Blick des Berner Songpoeten. Soeben erschien das letzte Album von Stiller Has. Bald wird er 65 Jahre alt. Wie blickt er heute auf die Welt und den Menschen? Wie sähe eine gerechte Welt aus? Und wird die Coronakrise zu einem Umdenken führen?