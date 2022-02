Donatella Di Cesare – Für eine neue Gastfreundschaft!

"Ich bin eine radikale Philosophin", sagt die italienische Denkerin Donatella Di Cesare von sich selbst. In der Tat fordert die in Rom lehrende Professorin ein grundlegendes Umdenken – insbesondere mit Blick auf die Phänomene der Migration und der Existenz von Nationalstaaten.



In der Spur Hannah Arendts diagnostiziert Di Cesare in ihrem Werk "Philosophie der Migration" einen grundlegenden, gar tödlichen Widerspruch zwischen den Menschenrechten und der Existenz staatlicher Grenzsouveränität. Sie meint gar, Europa führe derzeit einen "Krieg gegen die Migranten". Stattdessen gelte es, eine neue Kultur "ansässiger Fremder" zu schaffen, in welcher das Recht auf Gastfreundschaft und schützende Aufnahme unbedingt regiert.



Stellt diese offene Welt gerade im globalisierten 21. Jahrhundert den einzigen Weg zu einem friedvollen Miteinander dar?