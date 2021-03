Die Pandemie verändert die Welt – Nachhaltig?

Der Soziologe Harald Welzer glaubt an eine bessere Zukunft. In seinen Büchern predigt er seit Langem: Eine andere Welt ist möglich, wir müssen sie bloß wirklich wollen. Dennoch warnt er vor einem "Krisenaktionismus" in Zeiten der Pandemie. Zwar werde deutlich, dass wir staatliche Vorschriften durchaus goutieren, wenn wir verstanden haben, was auf dem Spiel steht. Ein nachhaltiger Umbau der Gesellschaft bedürfe jedoch der demokratischen Legitimierung.



Philosophin Carolin Emcke meint hingegen, dass wir uns erst in der neuen Gegenwart zurechtfinden müssen, bevor wir über das Danach zu sprechen beginnen. Sie plädiert einmal mehr für den genauen Blick auf das, was jetzt geschieht – etwa mit Europa, das wir angesichts der Krise zu verraten bereit seien.