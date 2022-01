DEZA-Chefin Patricia Danzi: Die Welt retten - aber wie?

Von Krisensituationen sind vor allem die Schwächsten betroffen. Das gilt für Pandemien ebenso wie für Umweltkatastrophen, Bürgerkriege oder Terrorregime. Seit Jahrzehnten ist die ehemalige Weltklasse-Leichtathletin Patricia Danzi in Sachen humanitärer Hilfe an vorderster Front tätig. So im einstigen Bürgerkriegsland Jugoslawien, im Sudan oder Kongo – wie auch in Afghanistan.



Welchen Prinzipen muss Hilfe vor Ort folgen? Was ist im Dialog mit Diktatoren und Despoten besonders zu beachten? Wer oder was hilft, Traumata zu überwinden? Und könnte es gar sein, dass Einsätze "des Westens" am Ende mehr schaden als nutzen?



Im Gespräch mit Wolfram Eilenberger legt Patricia Danzi ihre Leitvision gelingender Hilfe in einer Welt dar, deren Notlagen sich zu überschlagen scheinen.