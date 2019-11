Demos, Sitzblockaden, Ausschreitungen – Wo endet der - zivile Ungehorsam?

Große gesellschaftliche Veränderungen sind nicht selten über solche Bürgerproteste erkämpft worden – man denke an den Widerstandskämpfer Gandhi, die griechische Antigone, den Aussteiger Henry David Thoreau oder an Rosa Parks, die mit ihrer Weigerung, ihren Sitzplatz einem weißen Fahrgast zu überlassen, der Bürgerrechtsbewegung in den USA zum Durchbruch verhalf.



Doch heiligt der Zweck alle Mittel? Muss Protest gewaltfrei bleiben? Und wann wird Widerstand zur Pflicht, wie Bertold Brecht einst fragte?