Demokratie im Stresstest – Was Corona über Politik verrät

Die Politik erschien in den letzten Jahren oft machtlos. Verbindliche Klimaziele, an die sich alle Staaten halten? Fehlanzeige. Ein Flüchtlingsabkommen, das dem Elend an den Grenzen Europas ein Ende setzt? Gescheitert.



Doch seit die Corona-Pandemie die Welt im Griff hat, scheinen Staaten plötzlich wieder handlungsfähig zu sein – allerdings im Alleingang: Sie diktieren klare Regeln, setzen sie mit harter Hand durch, riskieren eine Wirtschaftskrise zugunsten der Rettung von Leben. Autoritäre Regierungsführer nutzen die Krise aber auch, um ihre Macht weiter auszubauen. Können auch Demokratien gefestigter aus dieser Krise hervorgehen und für die Zukunft lernen?