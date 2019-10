Ausgestorben lebendig - Den Dinosauriern auf der Spur

Und was kann der Mensch vom Leben der Dinosaurier für sein eigenes lernen?



Die Dinosaurier sind gar nicht ausgestorben, sagt Brusatte. Sie leben in den Vögeln weiter. Er sieht die einstigen Herrscher der Welt außerdem nicht als Verlierer, sondern als Gewinner der Evolution, die auch unter widrigsten Lebensumständen wie massiven Mengen an Treibhausgasen überleben konnten. Wie gelangt er zu diesen Erkenntnissen? Und warum sehnen wir uns nach diesen vergangenen Giganten so sehr, dass sogar der Versuch unternommen wird, sie wieder zum Leben zu erwecken?