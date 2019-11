sonntags: Deutschland verändert sich: Arbeit

Computer, die auf Dialoge mit einem Menschen eigenständig reagieren, sind keine Vision mehr. So ist es in Großbritannien bereits möglich, zusammen mit dem Sprachassistenten von Amazon, Alexa, zu beten. Außerdem kann Alexa Fragen zur Taufe beantworten, kennt sich mit Hochzeiten aus und weiß über Beerdigungen Bescheid. Die Teppichmanufaktur Habbishaw in Hessen hat sich digital aufgestellt: Kunden können im Internet ihren eigenen Teppich gestalten, der dann in der Teppichfabrik gefertigt wird. Durch die Digitalisierung ist es dem Juniorchef gelungen, die Firma weiterzuführen.



Digitale Nomaden arbeiten unabhängig von Raum und Zeit. Sie bekommen ihre Aufträge online und erfüllen sie, wenn es für sie zeitlich passt. So kann es sein, dass der digitale Nomade von Thailand aus für einen Auftraggeber in Deutschland arbeitet. Damit aber noch nicht genug: Der Tele-Arzt ist online mit einem Krankenwagen verbunden und diagnostiziert per Internetverbindung. Hausbesuche entfallen, dafür sitzen der Patient und der Arzt jeweils vor ihren Computern. Die Welt wird zunehmend digitaler. Dies wird unsere Jobs grundlegend verändern.