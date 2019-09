sonntags: Deutschlands größter Hindutempel - Spurensuche in Hamm

Außerdem begleitet sie die Tochter des Hohepriesters, besucht einen Tempeltanzkurs und lässt sich einen traditionellen Sari sowie Henna-Tattoos zeigen. Die indische Familie lebt seit vielen Jahren in Köln und gewährt einen Einblick in ihren deutschen Hindu-Alltag. Außerdem nimmt "sonntags" den interreligiösen Dialog in den Blick, der rund um den Hindutempel in Hamm entstanden ist. Den Abschluss der Feierlichkeiten bildet eine rituelle Waschung im Datteln-Hamm-Kanal, an der vor allem die männlichen Gläubigen teilnehmen.