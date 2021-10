Slowenien Magazin vom 7. Oktober 2021

Die architektonischen Schöpfungen des großen Jože Plečnik haben Sloweniens Hauptstadt Ljubljana unverkennbar geprägt und gelten heute als wichtiger Teil des Weltkulturerbes. Unlängst ist sein Kiosk in der Vegova ulica - ein walzenförmiger Ziegelsteinbau, den der Meister vor rund 90 Jahren erschaffen hat - zu neuem Leben erwacht.



In Kanal ob Soči ist ein ganz besonderer Park entstanden - der Park Pečno. Die Idee hinter dem Projekt ist die Verbindung zwischen Kunst und Natur. Der Wald, in dem der Park liegt, birgt zahlreiche versteckte Ecken, die zwar unterschiedliche Geschichten erzählen, aber ein gemeinsames Bestreben haben - die Symbiose von Mensch und Natur.



In Handarbeit und nach alter Familientradition werden in der Backstube der Pergers in Slovenj Gradec seit über 260 Jahren Lebkuchen gebacken. Bereits in neunter Generation sind die Pergers darum bemüht, dieses altehrwürdige Kunsthandwerk zu bewahren und an ihre Nachkommen weiterzugeben.



Katarina Rešek alias Kukla ist eine echte Allround-Künstlerin - sie brilliert als DJ, Musikerin und Texterin. Als Kind sang die diplomierte Filmregisseurin in mehreren Chören und spielte Schlagzeug und Cello. Letzteres liegt ihr besonders am Herzen, denn sie findet, dass es dem Klang der menschlichen Stimme ähnelt.