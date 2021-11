Slowenien Magazin vom 4. November 2021

Im slowenischen Raum spielte es eine bedeutende Rolle bei der Stärkung der kulturellen Identität. In diesem Jahr feiert es sein hundertjähriges Jubiläum.



Der Designer David Almajer liebt es, seine Kreativität durch Bilder, Musik und Ton auszudrücken. Besonders gerne experimentiert er mit Ton und setzt sich mit den speziellen Eigenschaften und Gesetzmäßigkeiten des Materials auseinander.



Der Ort Vipava wird wegen seiner zahlreichen Brücken gerne auch "slowenisches Venedig" genannt. Jede dieser Brücken hat ihre eigene Geschichte, die von der bewegten Vergangenheit des Ortes zeugt.



Der See unterhalb des mächtigen Krn ist der höchstgelegene Hochgebirgssee in Slowenien. Im Gletschersee befindet sich ein artenreiches Ökosystem, darüber aber öffnet sich der Blick auf eine der schönsten Kulissen in den Julischen Alpen.