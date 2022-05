Slowenien Magazin vom 28. April 2022

Designerin Eva Kancler

Die Designerin Eva Kancler hat ihren künstlerischen Ausdruck in hölzernen Puppenhäusern gefunden. Bei der Herstellung der Häuser setzt Eva auf natürliche Materialien, wie Holz, Baumwolle und Filz. Beim Gestalten können Eltern und Kinder aus aller Welt mitwirken.



Kunsthandwerker Ivan Najger

Der Kunsthandwerker Ivan Najger ist für seine ungewöhnlich geformten Holzgegenstände bekannt. Die Inspiration und das Material dafür findet er in der Natur - in den Wäldern rund um Cerknica. Aus besonders schönen, ungewöhnlichen Holzstücken schält Ivan interessante Einzelstücke, wie Schalen und Tabletts, aber auch die eine oder andere Skulptur heraus.



Slowenisches Bankenmuseum

Im Zentrum von Ljubljana hat ein ganz besonderes Museum seine Räume - das Slowenische Bankenmuseum oder Bankarium. In dem Gebäude, das seit 1905 die älteste noch als Bank genutzte Filiale des Landes beherbergt, wird die Geschichte des slowenischen Bankwesens von seinen Anfängen mit der Krainer Sparkasse bis zum heutigen Tage gezeigt.



Neu belebtes Handwerk Siebmacherei

In den Dörfern zwischen Škofja Loka und Kranj war einst die Siebmacherei zu Hause. 400 Jahre lang wurden die farbenfrohen, aus Rosshaar gefertigten Siebböden in die ganze Welt verkauft. Heute wird das traditionsreiche, inzwischen komplett ausgestorbene Handwerk neu belebt.



Höhle unter dem Babji zob

Die Höhle unter dem Babji zob zählt zu den ältesten Sloweniens. Sie liegt unter der gleichnamigen Felsscharte, in tausend Metern Höhe und ist daher recht schwer zugänglich. In ihrem Inneren birgt sie wunderschöne Tropfsteinformationen, darunter große Kalzitkristalle und schneckenförmig gewundene Helektiten, die nicht nur in Slowenien eine wahre Seltenheit sind.