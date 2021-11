Slowenien Magazin vom 21. Oktober 2021

Diese spiegeln seinen Bezug zur Welt wider und fordern gesellschaftliche Änderungen.



Im Stadtteil Rožna dolina in Ljubljana wurden vor Kurzem die Renovierungsarbeiten an der Villa Zlatica abgeschlossen. Im ehemaligen Familienhaus des berühmtesten Ljubljanaer Bürgermeisters, Ivan Hribar, wo man auch einige Museumsräume eingerichtet hatte, ist jetzt auch das Forum der slawischen Kulturen untergebracht.



Die Bäume sind unentbehrliche Naturschätze. Die seltensten, ältesten und prächtigsten in Slowenien findet man auf Pohorje, einem dicht bewaldeten Mittelgebirge nahe Maribor.



Der Mensch fühlt sich seit jeher mit der Natur verbunden. Diese uralte Anziehungskraft spürt man auch im Tal Kamniška bistrica, durch das sich der gleichnamige Fluss schlängelt. Die malerischen Berge entlang des Tals sind beliebte Ausflugsziele vieler Sloweninnen und Slowenen.