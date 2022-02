Slowenien Magazin vom 20. Januar 2022

Vor sechzig Jahren wurde im Städtchen Kostanjevica na Krki das Bildhauersymposium Forma viva gegründet. Dieser angesehenen internationalen Institution wurde im Jahr 1999 der Status eines Kulturdenkmals staatlicher Bedeutung verliehen. In der Galerie Božidar Jakac, die die Verwalterin der Forma viva ist, beschäftigt man sich heutzutage mit den Fragen der Erhaltung alter monumentaler Skulpturen und der Zukunft der Forma viva.



Der akademische Maler Klavdij Tutta befasst sich mit der Welt der bildenden Kunst auf verschiedene Weise. Vorerst ist er natürlich ein bedeutender slowenischer Maler, der ein umfangreiches und vielfältiges malerisches Opus gestaltet hat. Gleichzeitig aber öffnet er seit einiger Zeit die Tore in- und ausländischer bildender Kunst.



Die ersten Mauern des gut erhaltenen Schlosses in Polhov Gradec stammen bereits aus dem 13. Jahrhundert. Sein Erscheinungsbild hat sich mit der Zeit stark verändert. Heute ist das Schloss mit seiner einladenden Inneneinrichtung und dem wundervollen Park ein Museum sowie Schauplatz zahlreicher kultureller Veranstaltungen.



Die einhundert Jahre alte Schusterwerkstatt in Slovenj Gradec wurde vor kurzem zu einem Museum umfunktioniert. Neben der Bewahrung der Erinnerung an ein wichtiges Handwerk dieser Region zeugt das Museum auch vom Leben des großen Meisters des Schusterhandwerks und außerordentlichen Sportlers Jožef Levovnik.