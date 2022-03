Slowenien Magazin vom 17. Februar 2022

Doch gegen Ende des 20. Jahrhunderts wurde auch in dieser Region das Handwerk stillgelegt. Meister Matjaž Rešek ist darum bemüht, dass die berühmten Hüte von Škofja Loka nicht ganz in Vergessenheit geraten.



Auf einem felsigen Panorama-Pier am Zusammenfluss von Brestanica und Save steht das imposante mittelalterliche Schloss von Rajhenburg. Nach dem Aussterben der Familie Reichenburg hat das Schloss zahlreiche Besitzer gewechselt. Das Gebäude selbst hat sich durch die Zeit immer wieder verändert. Die letzten umfangreichen Renovierungsarbeiten wurden vor zehn Jahren abgeschlossen.



Die Sankt-Kanzian-Kirche ist ein bekannter Aussichtspunkt der Stadt Kranj. Von der Plattform des Turms aus, der ganze 40 Meter über die Dächer der Stadt ragt, öffnen sich atemberaubende Aussichten in alle Himmelsrichtungen. Die Besonderheit dieser gotischen Kirche, einem Denkmal von nationaler Bedeutung, ist ihr melodisches Glockenläuten.



Es gibt kaum einen Fotografen, der sich nicht an das Foto erinnert, das ihn in die Welt der Fotografie lockte. Für Alan Kosmač ist das die Silhouette seiner Mutter am Meer, die sein Vater abgelichtet hat. Alan, ein wahrer Liebhaber der slowenischen Landschaft, hat stets seine Kamera im Auto dabei, bis er sich im Spätherbst in sein unterirdisches Studio im einstigen Weinkeller zurückzieht.