Slowenien Magazin vom 16. Dezember 2021

In Pivka hat vor Kurzem das Großraubtierzentrum Dina seine Tore geöffnet, das genau diese Ko-Existenz in den Fokus stellt.



In geschichtlichen Quellen wird Majšperk bereits im 12. Jahrhundert als alte Fuhrmann-Siedlung erwähnt. Als Teil eines Verteidigungsstreifens war der Ort sowohl von wirtschaftlicher als auch von strategischer Bedeutung. Majšperk war aber auch seit jeher für die Herstellung von hochwertiger Wolle und originellen Gobelinbildern bekannt.



Miran Pešič alias Pešo sagt von sich, dass er kein Künstler, sondern ein Handwerker sei. Ein Blick in seine Werkstatt, vollgestopft mit interessanten, künstlerisch gestalteten Holzstücken, verrät jedoch etwas anderes. Seit der Kindheit liebt Pešo die Arbeit mit den Händen und hat sich dabei schon in unterschiedlichsten Materialien versucht.



In Slowenien hat die Tongestaltung eine lange und inhaltsreiche Tradition. Neben der klassischen Töpferei ist auch die Kunstkeramik immer mehr im Kommen. Barba und Niko Štembergar Zupan fertigen Gebrauchs- und Dekorationskeramik in verschiedenen Herstellungs- und Brenntechniken an.