Slowenien Magazin vom 14. April 2022

Als hochgeschätzter Professor der Abteilung Bildende Kunst an der Pädagogischen Fakultät in Maribor gibt er sein Wissen und seine Erfahrungen an die kommenden Generationen weiter.



Dank seiner Originalität und Bildhaftigkeit ist das slowenische ethnologische Erbe eine gern und häufig genutzte Inspirationsquelle des modernen Souvenir-Designs. Die Kollektion "Slowenisches Ornament", die auf Ästhetik, hochwertige Fertigung und Gebrauchswert setzt, basiert auf den gesammelten und gezeichneten Ornamenten von Jože Karlovšek.



Im Lectar-Haus, in der Kamniker Altstadt, ist die mehr als 300-jährige Tradition des Wachsziehens noch immer lebendig. Hier beschäftigt sich Familie Stele bereits in 10. Generation mit der Gestaltung und Fertigung von Kerzen. Aus ihrer Freundschaft zu dem großen Architekten Jože Plečnik gingen die sogenannten Plečnik-Kerzen hervor, die hier bis heute gefertigt werden.



Die ethnografische Sammlung des Gorenjska-Museums umfasst neben vielen anderen Gegenständen der slowenischen Volkskunst auch 120 handbemalte Bauerntruhen. Die älteste stammt aus dem 17. Jahrhundert und ist mit einem geometrischen Muster verziert. Häufige Motive waren auch Pflanzenranken und Rosetten. Gerade nach den Motiven, aber auch nach den Koloriten und Techniken der Bemalungen unterschieden sich die einzelnen Werkstätten. Der Grad der künstlerischen Fertigkeit ließ darauf schließen, ob ein studierter Maler oder ein Autodidakt am Werk war.