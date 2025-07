Servicezeit-Reportage: Wie wohnt NRW?

Welche Auswege und Alternativen finden die Menschen beim Mieten, Bauen und Wohnen? Denn manchmal wird Wohnen ganz neu gedacht.



In Köln-Chorweiler verkommen Mietwohnungen zum reinen Renditefaktor. Wohnhäuser, in denen jahrzehntelang nicht saniert wurde, und Mieter, die dem Ganzen verzweifelt ausgeliefert sind. Was sagt der verantwortliche Eigentümer, ein erfolgreicher Investmentfond, zu den Missständen?



Selbst aktiv werden für neuen Wohnraum, wie ein Bürgermeister im Braunkohletagebaugebiet - Er kauft ein Geisterdorf von RWE zurück. Oder wie die Familie in Ostwestfalen, die in einer alten Scheune ihr neues Zuhause findet.