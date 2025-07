Gesellschaft

Wer kann das bezahlen? – Der Finanzcheck mit Anna Planken: Arm und reich

Arm und Reich: Wieviel Geld bleibt den Menschen am Ende des Monats nach Abzug aller Ausgaben zum Leben? Ist es zu wenig, gerade genug oder doch ein Haufen Kohle? Noch nie hatten so viele Menschen in Nordrhein-Westfalen einen Zweitjob. Aber was sind Menschen bereit zu tun, wenn es um ihr Geld geht, gerade in Krisenzeiten?

Datum: 02.07.2025