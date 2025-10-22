Gesellschaft
E-Bike zum Mitnehmen
Klein, klappbar, elektrisch: das E-Bike zum Mitnehmen! Außerdem: Achtung, Erdnussallergie! – Spotify unter Druck! – Teure Falle im Italien-Urlaub! – Süß, saftig, gesund: Feigen im Check!
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 22.10.2025
- 12:16 - 12:46 Uhr
Ob Gesundheit oder Geld, Wohnen oder Ernährung, Multimedia oder Verkehr – "Servicezeit" beleuchtet Hintergründe, schafft Orientierung und gibt praktische Ratschläge - und zwar unabhängig und neutral.