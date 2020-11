selbstbestimmt vom 13. November 2020

"Orthopädie-Technik im Wandel

Ob als historisches Holzbein oder High-Tech-Beinersatz bei den Paralympischen Spielen – die Vielfalt der Prothesen hat sich im Laufe der Zeit rasant entwickelt. Moderator Martin Fromme taucht in die faszinierende Welt der Orthopädietechnik ein. In Dresden besucht er das Prothesenwerk von Stamos + Braun. Die Firma stellt individuelle, lebensecht wirkende Silikonprothesen her und hat mittlerweile Kunden auf der ganzen Welt. Martin Fromme schaut den Experten bei der Entwicklung und Herstellung über die Schulter und erfährt, welche Bedeutung Prothesen für Menschen haben, die sie tragen.