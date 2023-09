Gesellschaft

Frauen und Macht: Wie schwer ist das? fragt Gina Rühl

Ob in der Wirtschaft, der Medizin oder in der Politik: Frauen in Führungspositionen sind noch immer eine Seltenheit. Nur 17 Prozent der Geschäftsführungen in deutschen Unternehmen sind Frauen. Und auch im Bundestag sind nur 31 Prozent der Abgeordneten weiblich. Der Weg an die Macht scheint als Frau schwer zu sein. Warum ist das so? Die 24-jährige Influencerin Gina Rühl, eine von drei neuen Hosts der Reihe "selbstbestimmt", geht dieser Frage nach.

