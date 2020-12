Gesellschaft

Preis für Porzellanfabrik Hermsdorf: "Inklusion ist machbar!"

Unternehmen brauchen fähige Mitarbeitende, Menschen mit Behinderungen brauchen eine Chance, sagt Sybille Kaiser. Sie ist Geschäftsführerin der Porzellanfabrik Hermsdorf in Thüringen. Dort hat Inklusion eine gewisse Tradition. Beschäftigt sind 108 Mitarbeiter, zehn davon sind Menschen mit Behinderung. Für "Selbstbestimmt" war Moderator Martin Fromme vor Ort, um zu erfahren, was die Firma in Sachen Inklusion besser als viele andere macht.

Datum: 18.12.2020