Gesellschaft

Depression: Wie Comic-Künstler Schwarwel die Dämonen umarmt

"Um so schwerer das Thema, um so leichter musst du das erzählen", sagt der Leipziger Comic-Künstler Schwarwel über seine Idee, Depression, Ängste und Zwänge aus der Tabuzone zu holen. Neben Erfahrungsberichten und Interviews machen Gedichte und Comicstrips von Schwarwel das 600-Seiten-Werk zum "Blätterbuch", das vor allem eins will: zum offenen Gespräch über den Alltag mit psychischen Belastungen anregen.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 19.02.2021