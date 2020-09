Assistenzhunde für mehr Selbstbestimmung

* Kritik am Bundesteilhabegesetz

Das Bundesteilhabe-Gesetz soll Menschen mit Behinderung zu mehr Selbstbestimmung und Teilhabe an unserer Gesellschaft verhelfen. Doch das Gesetz hat seine Tücken. Die Berliner Beratungsstelle Akse e.V., stößt regelmäßig auf gravierende Mängel. Zum Beispiel seien die Budgets für Arbeit und für Bildung zwar gut gemeint, brächten in der Praxis aber wenig für die Betroffenen, so Jenny Bießmann. Die Akse-Mitarbeiterin benötigt selbst eine persönliche Assistenz zur Bewältigung ihres Alltags. Als so genannte Peer-Beraterin klärt sie andere Menschen mit Behinderung über ihre Rechte und Möglichkeiten auf. Das neue Gesetz sieht zum Beispiel ein "Assistenz-Pooling" vor, das heißt, dass mehrere Betroffene sich eine Assistenz teilen sollen – verständlicherweise stößt auch das auf Widerstand.