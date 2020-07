Gesellschaft

Bildung - mit DGS

Sehen statt Hören setzt seine Reihe zur Geschichte und Anerkennung der DGS in Deutschland mit Fokus auf den Bildungsbereich fort. In der Wissenschaft sind die Vorteile einer bilingualen Bildung inzwischen unstrittig. Aber das heißt noch nicht, dass diese Erkenntnisse auch an allen Schulen umgesetzt werden. Und: Bis heute sind im Studienfach Sonderpädagogik Gebärdensprachkenntnisse nur empfohlen, aber nicht verpflichtend.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 24.07.2020