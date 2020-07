Sehen statt Hören vom 10. Juli 2020

Moderatorin Anke Klingemann begleitet einen Enkel, der nach langen Wochen erstmals wieder seine Oma im Altenheim besuchen darf. Natürlich mit Mundschutz, in einem besonderem Besucherraum und Plexiglasscheibe. Sie trifft außerdem auf Marcus, der in einer Pflegeeinrichtung arbeitet sowie Rosa und Marco, die Senioren auch in diesen Zeiten besuchen und unterstützen.