SCHWEIZWEIT: Silvesterklausen - - ein altes Appenzeller Brauchtum

Die Vorbereitungen für dieses Fest nehmen oft Wochen und Monate in Anspruch. Die äußerst aufwendig verzierten Hauben der "Schönen" mit ihren Miniaturen aus dem bäuerlichen Alltag, die mit Naturmaterialien gestalteten Kostüme und Larven der "schön-Wüsten" und "wüsten" Silvesterkläuse bedeuten viel Arbeit. Vielleicht wird auch deshalb gleich zwei Mal Silvester gefeiert: einmal nach dem gregorianischen Kalender am 31. Dezember und einmal nach dem julianischen Kalender am 13. Januar, dem "alten Silvester".