SCHWEIZWEIT: Die Eiskletterer

Gabriel Voide liegt es im Blut: Die Tradition des Bergführerberufes ist in seiner Familie seit Generationen fest verankert. Die Berggipfel zu erklimmen, hat auch ihn gepackt. Mit 21 Jahren begann er die Ausbildung im Berner Oberland. Seitdem ist er mit Passion Bergführer.



Ebenso am Herzen liegt Gabriel Voide die Nachwuchsförderung der Bergführerinnen und Bergführer, was man während der Besteigung des "Blue Magic" mit Diane Michellod spürt. Die Schönheit der Natur und auch die Einsamkeit beeindruckt beide.