SCHWEIZWEIT: Das Verschwinden des ewigen Eises

Der Film stellt an vier von 444 Bündner Gletschern die Lage in Graubünden dar: Die Bergführer Jachen Egler und Stefan Felix erinnern sich an den früheren Persgletscher, Valentin Cathomas entdeckt buchstäblich jeden Herbst den Vorab, Ursula Hofer und Felix Keller speisen die Lischanahütte mit Gletscherwasser, und zu guter Letzt zeigt der Glaziologe Felix Keller auf dem Morteratsch, dass aus Visionen Projekte wachsen können.