SCHWEIZWEIT: Alice im Schweizer Wunderland

Alice Pilastre kennt in ihrer gestalterischen Ausdrucksweise keine Grenzen. Sie tauscht sich mit Henriette Hartmann aus Lausanne und Suzanne Schlaepfer aus Zürich aus, die beide die traditionelle Kunst des Scherenschnitts in Perfektion beherrschen. Alice Pilastre profitiert von den Fertigkeiten der beiden erfahrenen Künstlerinnen. Sie selbst schöpft aus ihrer Erfahrung als Textildesignerin. Sie verwendet ungewöhnliche Materialien und sprengt so konventionelle Vorstellungen des Scherenschnitts.