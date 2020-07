Die Kraft der Stille

Der ehemalige Automechaniker Cyrille Cantin hat seinen Beruf an den Nagel gehängt und ist nun als Wanderbegleiter unterwegs. So kann er seine tief empfundenen Gefühle für die winterliche Bergwelt mit anderen Menschen teilen. Er gestaltet seine Touren überwiegend schweigend. So lenkt nichts von der Schönheit der Natur ab, und man kann ungestört seinen Gedanken nachgehen. Eine Begegnung mit einem Mann, der die Schönheit im Leben sucht, während er sich seinen Weg mit Schneeschuhen bahnt.