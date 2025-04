Gesellschaft

Jung und engagiert – was zieht junge Menschen in die Politik?

Die Coronapandemie und die Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft, der Krieg in der Ukraine und nicht zuletzt der Klimawandel sind Probleme, die Antworten durch die Politik verlangen. Was also tun, wenn man mehr will, als „nur“ an Demonstrationen teilnehmen oder Helferkreise organisieren? Wenn man politisch gestalten und langfristig Weichen stellen will? „RESPEKT kompakt“ trifft drei Menschen, die eine Karriere in der Politik anstreben.

Datum: 09.05.2025