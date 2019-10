Wunderkinder - Der höchstbegabte Maximilian

Für Schlagzeilen sorgte Maximilian erstmals 2013, als er - mit neun Jahren - von der ETH als Student abgelehnt wurde, während US-amerikanische Top-Universitäten um den Hochbegabten buhlten. In der Folge bot ihm die Universität Zürich ein auf ihn zugeschnittenes Förderprogramm an. Seit 2018 ist Maximilian regulärer Student an der Uni Zürich und hat in zwei Semestern seinen Bachelor geschafft.



Auf das Zertifikat muss er allerdings - wegen einer krankheitsbedingt zu spät eingereichten Arbeit - noch ein Jahr warten. Derweil nimmt er schon einmal sein Masterstudium in Angriff. Und bald möchte er in Princeton bei seinem Mentor Camillo De Lellis promovieren. Parallel zu seinem Studium in Zürich absolviert Maximilian ein Mathematik-Studium in Perpignan.



"Ausnahmetalente wie Maximilian sind gar nicht so selten - speziell ist seine Art der Förderung", sagt Maximilians Vater Thomas Drisch, Mathematik-Professor im Ruhestand. Zusammen mit seiner Frau Monika Janisch, einer promovierten Betriebsökonomin, hat er die Beschleunigung von Maximilians Schulkarriere angestoßen. "Die Schweiz kann es sich schlichtweg nicht leisten, mathematisch-naturwissenschaftlich hochbegabte Kinder und Jugendliche nicht angemessen zu fördern", meint Thomas Drisch. Auch Sohn Maximilian ist davon überzeugt. Denn momentan seien es vor allem Sport- und Musik-Ausnahmetalente, denen ein besonderes Augenmerk zuteilwerde.