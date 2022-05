Von Erfindern, Betrügern und Chaos

"Entwickler haben immer Chaos", so Jürg Nigg bei den ersten Filmaufnahmen. Damals war er ein erfolgreicher Unternehmer, der in der ganzen Welt herumreiste, um seine elektronischen Innovationen unter die Leute zu bringen. Heute steht der 88-Jährige vor einem Scherbenhaufen.



Angefangen hat das Debakel mit der Entwicklung einer Wasserflasche, mit der sich verschmutztes Wasser reinigen lässt. Um das Produkt in großen Mengen herstellen zu lassen, macht sich Nigg auf die Suche nach Geldgebern. Via Internet erhält er verlockende Angebote. Dass es sich dabei um geschickte Betrüger handelt, erkennt er nicht - und verliert so rund 200.000 Franken. Nebst dem finanziellen Schaden erwartet Nigg weiteres Ungemach. Er muss nach vielen Jahrzehnten seine geliebte Tüftler-Werkstatt aufgeben, weil er einen Vorvertrag für den Verkauf seines Geschäftshauses nicht im Detail studiert hat. Es droht die Zwangsräumung.



Bruno Foser geht es ähnlich. Um die serielle Herstellung des von ihm entwickelten "Pasta-Automaten" finanzieren zu können, sucht er nach Geldgebern – und erleidet wegen Internet-Betrugs Schiffbruch mit Millionenschaden. Seine beiden Firmen gehen Konkurs, die Ehe zerbricht.



Wie kann man sich gegen Internet-Betrüger schützen? Woher stammen die Täter? Und wie schwierig ist es für die Polizei, solchen Kriminellen das Handwerk zu legen? Auf solche und weitere Fragen sucht Reporter Hanspeter Bäni Antworten.