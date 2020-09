vergewaltigt – aber kein Opfer!

"Während des Schreibens meines Postings musste ich weinen. Als ich dann aber auf Senden drückte, war ich unglaublich erleichtert." Soziale Medien bieten die Möglichkeit, über die Grenzen hinaus über sexuelle Übergriffe zu berichten und andere Betroffene zu finden.



Eine Frau, die sich mit Morena Diaz solidarisiert, ist Jorinde, 25, Studentin aus Freiburg, Deutschland. Ihr ist Ähnliches widerfahren; auch bei ihr war der Täter ein Bekannter. "Ich wurde oral vergewaltigt", erzählt sie Reporterin Vanessa Nikisch. Ekel und Schmerz sind bei Jorinde auch sechs Jahre nach dem Übergriff noch immer präsent. Deshalb machte sie die Tat auf ihrem Blog öffentlich. "Nur wenn wir reden, werden wir für einander sichtbar und können uns so verbinden und gegenseitig stärken."



Unabhängig voneinander erzählen auch die Schauspielschülerin und YouTuberin Luisa, 21, sowie die zweifache Mutter und Influencerin Mabelle, 25, auf Plattformen wie YouTube und Instagram von ihren Erlebnissen mit sexualisierter Gewalt. In beiden Fällen stammen die Täter aus dem unmittelbaren Umfeld. Panikattacken und Selbstzweifel gehören dank Therapien der Vergangenheit an. Die Botschaft an die Follower lautet: Holt Hilfe!



Ihr Vergewaltigungs-Post brachte Morena Diaz viel Zuspruch ein – aber auch Hasskommentare. Es würde ihr nur um mehr Follower und um mediale Aufmerksamkeit gehen. "Stimmt", so die Bloggerin. "Ich möchte möglichst viel Aufmerksamkeit für das Thema. Nur wenn wir das Schweigen brechen, können wir endlich etwas verändern."