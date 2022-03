Strafe muss sein – Gespräche mit Gefangenen

Bald wird Giorgio - nach sechs Jahren und neun Monaten Freiheitsentzug - entlassen. Dann will er sich einen Job suchen und seinen Platz in der Gesellschaft finden. Ohne Ausbildung ist das allerdings schwer. Er hofft, dass ihm jemand eine Chance gibt – trotz seiner Biografie. Im Alter von drei Jahren kam er ins Heim. Dann von Pflegefamilie zu Pflegefamilie. Schon bald stand er zum ersten Mal vor dem Jugendanwalt: der Anfang einer kriminellen Karriere, die nun endlich enden soll. "Ich will nie wieder in den Knast!", sagt Giorgio.



Haben Strafen eine abschreckende Wirkung? Und: Lässt sich diese Wirkung mit härteren Strafen steigern? Diese Fragen gehören zu den am besten erforschten Themen der Kriminologie. Die Antworten sind klar, erfahren die Reporter Christof Franzen und Simon Christen an der Juristischen Fakultät der Universität Fribourg. Strafen wirken sehr wohl. Aber ihre Wirkung lässt sich mit höherer Dosierung nicht steigern. "Politiker fordern immer wieder härtere Strafen, auch wenn wissenschaftlich erwiesen ist, dass diese nicht besser wirken", sagt Marcel Niggli, Professor für Strafrecht und Rechtsphilosophie. Dass diese Fragen trotz klarer Empirie ein medialer und politischer Dauerbrenner bleiben, erklärt er so: "Daraus lässt sich einfaches politisches Kapital schlagen, auch wenn alle Fachleute wissen, dass es nichts bringt."



Klar ist indes: Das Strafen birgt auch Risiken. Gennaro wurde im Alter von 18 Jahren wegen einer Messerstecherei zu zehn Jahren Haft verurteilt. Er ist der jüngste Insasse der Justizvollzugsanstalt Pöschwies. "Mit der Zeit passt man sich seinem Umfeld an", sagt er. Und dieses Umfeld besteht in einem Gefängnis aus Verbrechern. "Das ist hier kein Camp von Gutmenschen." Nicht nur die Mitgefangenen können einen allerdings negativ beeinflussen sondern auch die Tatsache, dass einem hinter Gittern alles abgenommen wird: Es gibt ein ganzes Netz von Fachpersonen, die einem helfen, den Alltag in den Griff zu bekommen. "Man verlernt hier drin das normale Leben", stellt Andreas Naegeli, der Direktor der JVA Pöschwies, fest. Auf die Frage, ob die Menschen denn besser seien nach dem Gefängnis, antwortet er: "Ich bin schon froh, wenn sie nicht schlechter sind."