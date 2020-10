Rosmarie zeigts den Chirurgen

Etwas Märchenhaftes hat der Werdegang von Rosmarie Frick an sich. Als Bauernmädchen im sankt-gallischen Oberbüren aufgewachsen, träumte sie davon, Bäuerin zu werden. Doch diese Pläne scheiterten, weil die Eltern den Hof aufgeben mussten. So kam sie als Pflegehilfe ans Unispital in Zürich. Für mehr reichten ihre schulischen Leistungen nicht, beschied man ihr.