Bildung im Wandel – Lehrer will die Schule auf - den Kopf stellen

Nils und Hanna Landolt sind überzeugt, dass Kinder freier und selbstbestimmter lernen sollten, als das in der Volksschule der Fall ist. Deshalb haben sie in Mollis im Kanton Glarus eine Privatschule gegründet.



Doch die Finanzen sind knapp und Nils Landolt nimmt einen Job als Klassenlehrer in Wald im Kanton Zürich an. Auch an der Volksschule will er ohne Noten und ohne Fächer unterrichten. Das Wagnis löst heftige Reaktionen aus. Die Eltern wehren sich gegen Landolt und schließlich wird sein Vertrag aufgelöst.



Doch Landolt macht immer weiter und unternimmt im Kanton Glarus einen politischen Vorstoß für den Schulwandel.