Sie sind pyramidenartig aufgebaut und befinden sich rechtlich im Graubereich. Sogenannte Network-Marketing- oder Multilevelmarketing-Unternehmen werben mit unglaublichen Verdienstmöglichkeiten junge Menschen an, die von der finanziellen Freiheit träumen.



Reporter Livio Chistell stellt fest, dass es hier nicht nur ums Traden geht, sondern vielmehr um den Aufbau eines großen Netzwerkes und die Anwerbung neuer Mitglieder. Diese zahlen monatlich hohe Mitgliederbeiträge für die Nutzung der Schulungsplattform JIFU. Finanziell profitieren aber nur diejenigen, die zuoberst in der Hierarchie des Netzwerkes stehen.



Silas Setteducati ist einer der Leader von Retired Young. Die Reportage begleitet den Innerschweizer an einen Event nach Dresden, spricht mit ehemaligen Mitgliedern von solchen Netzwerken und nimmt undercover selbst an einem Event von Retired Young in Zürich teil.