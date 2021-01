Mythos Matterhorn – Ein Erfahrungsbericht

Jährlich sterben durchschnittlich sechs Menschen am Matterhorn. Darunter jüngst auch ein Bergführer mit seinem Klienten, als ein Fixseil aus dem Felsen brach. Ist das Bergsteigen in den letzten Jahren gefährlicher geworden? Bröckelt der Berg aufgrund des schwindenden Permafrosts? Sind die Alpinistinnen und Alpinisten weniger gut vorbereitet als früher? Oder ist einfach zu viel los am bekanntesten Berg der Schweizer Alpen? An einem sonnigen Tag im Juli sind 100 Menschen auf dem Gipfel des Matterhorns keine Seltenheit.



Reporter Matthias Lüscher steigt mit Anjan Truffer aufs Matterhorn und schaut dabei auf und hinter die Fassade des weltbekannten Fotosujets. Truffer war schon über 200 Mal ganz oben und hat als Chef der Bergrettung Zermatt unzählige Rettungen am Berg durchgeführt. Er kennt das Horu wie kein Zweiter.