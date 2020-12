Gesellschaft

Militante Tierschützer

Am 15. August 2020 wurde in der Schweiz zum ersten Mal ein Bauernhof besetzt. Rund 60 Aktivistinnen und Aktivisten aus sieben Ländern haben sich auf dem Gehöft in Schaffhausen versammelt.

Datum: 12.01.2021