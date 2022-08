Mein Leben mit Übergewicht – Von Kilos, Mut und - Selbstliebe

"Das Gewicht soll in meinem Leben nicht mehr so viel Platz einnehmen", das ist Alexandra Baumanns größter Wunsch. Die Kommunikationsfachfrau hat zwei Waagen zuhause, wiegt sich mehrmals am Tag. Trotz viel Bewegung und zahllosen Diäten ist sie schließlich 140 Kilo schwer, bei einer Größe von 1,60 Meter. Sie leidet an gewichtsbedingter Diabetes. Beim Spielen mit ihrer Patentochter kommt Alexandra nicht mehr vom Boden hoch: "Ich hätte einen Kran gebraucht!" Alexandra Baumann zieht die Reißleine und entscheidet sich für einen Magenbypass.



Heute, drei Jahre nach der Operation, steht Alexandra am Scheideweg. Trotz 40 Kilo Gewichtsverlust hat sich das ersehnte Normalgewicht nicht eingestellt. Soll sie sich noch weiter einschränken und mehr trainieren – oder kann sie Frieden schließen mit ihrem Körper, so wie er ist?



Alexandra entscheidet sich fürs Trainieren. Ein Klettersteig wird zum Jahresziel. Personal-Coach Steve Husistein begleitet sie auf diesem Weg. Alexandra muss genügend Kraft entwickeln, um ihr Gewicht am Fels hochzuziehen, und ihre Angst vor der Höhe zu überwinden. Eine erste Besichtigung lässt jedoch Zweifel aufkommen, ob die Challenge an der Kletterwand für Alexandra das Richtige ist.