Luanas Leben mit MS

Zum Zeitpunkt der Diagnose "Multiple Sklerose" im November 2010 war Luana Montanaro 18 Jahre alt und sportlich erfolgreich. Sie spielte Fußball beim Zweitligisten FC Spiez, im Tennis war sie in ihrer Alterskategorie die Nummer zwei des Schweizer Nationalkaders. Psychologin wollte sie werden, anderen Menschen helfen. Doch sie war gezwungen, die Fachmittelschule 2012 – kurz vor dem Abschluss – abzubrechen.



Heute besucht Luana Fußballspiele nur noch als Zuschauerin. Doch als größter Fan und "Maskottchen" des FC Thun schöpft sie beim Mitfiebern an den Spielen und im Kontakt zur Mannschaft Kraft und Lebensmut. "Während des Spiels kann ich meine Schmerzen vergessen", strahlt sie.



Die chronische Nervenerkrankung verläuft bei ihr hochaktiv. Reha-Aufenthalte prägen ihren Alltag. Freunde haben sich von ihr abgewendet, weil sie nicht umgehen können mit ihrer fortschreitenden Krankheit: Erblinden des linken Auges, Lähmungserscheinungen an den Beinen, starke Schmerzen. Auf das einzige Medikament, das helfen könnte, reagiert sie allergisch. Doch Aufgeben ist für die junge Frau keine Option: "Ich will weiterhin am Leben teilhaben, auch wenn Vieles immer schwieriger wird und sich mein Zustand stetig verschlechtert!"