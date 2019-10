Loco Escrito auf der Suche nach Weltruhm

In der Schweiz reitet er bereits auf der Erfolgswelle: Als Loco Escrito, der eigentlich Nicolas Herzig heißt, holte er mit seinen Hits bisher vier Mal Platin und ein Mal Gold. Anfang 2019 gewann er überraschend den "Swiss Music Award" in der Kategorie "Best Hit". Nicht genug: Er sagt, er sei noch nicht da angelangt, wo andere ihn sehen.



Aufgewachsen ist Nicolas Herzig in Wetzikon im Kanton Zürich. Hier hat er bis zur Geburt seiner heute dreijährigen Tochter Aisha gelebt. Jetzt wohnt er im Nachbarort. Seine Mutter lebt noch immer im Zürcher Oberland. Der Vater hingegen ging vor zehn Jahren zurück in seine Heimat Kolumbien. Nicolas Herzig sieht zwar schweizerisch aus, im Herzen ist er aber Kolumbianer. Er identifiziert sich insbesondere mit den Bewohnern seiner Geburtsstadt Medellín. Sie nennen sich Paisas. Und als solchen sieht sich auch Nicolas. Er sagt, Paisas seien Menschen mit Ideen, die sie verwirklichen wollen. Sie seien Macher – so wie er selbst.



Mit dem eisernen Willen eines Paisas reist er zusammen mit seinem Team nach Medellín. In Kolumbien aber ist er einer von vielen. Er muss sich neu beweisen und wird dabei auch mit der eigenen Identität konfrontiert.