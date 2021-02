Kilian - Eine Kindheit mit ADHS

Seine Mutter kannte es nicht anders: Bereits als Kleinkind eckte Kilian überall an, klassische Spielplatzsituationen endeten jedes Mal in einem Drama. Nicht anders in der Schule. Kilian kam mit den Freunden nicht klar und mit dem Schulstoff nicht nach, war nervös und fahrig - und das alles trotz hoch dosiertem Ritalin. Kilian wollte alles gut und richtig machen, und trotzdem ging alles daneben.



Fünf Jahre später trifft Autorin Michèle Sauvain Kilian erneut. Das Leben des Jungen ist alles andere als einfach verlaufen. Er hat einige Schulwechsel hinter sich, wurde sogar aus einer Sonderschule geworfen und hat große Lücken im Schulstoff. In einer Privatschule für Kinder mit Problemen soll er nun die Oberstufe in Angriff nehmen und sich mit der Berufswahl befassen. Aber es ist wie verhext, gleich nach dem Schulstart gibt es Streit mit den neuen Freunden. Kilian wird erneut von der Schule verwiesen. Es folgen fünf Monate Homeschooling, in denen seine Mutter verzweifelt nach einer Anschlusslösung sucht und sich darum bemüht, dass die Invalidenversicherung und die Schulbehörden die Kosten übernehmen. Kilian fällt in ein tiefes Loch.



Inzwischen ist Kilian 18 Jahre alt. Er hat sich einigermaßen gefangen und drei relativ ruhige Jahre in einer privaten Sonderschule hinter sich. Weil er noch keine Lehrstelle gefunden hat, hat ihn seine Mutter für ein 10. Schuljahr angemeldet. Aber dort stolpert er wieder über sein altes Problem: Sofort gibt es wieder Streit mit den neuen Mitschülern, und Kilian schmeißt die Schule.