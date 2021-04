Extremsegler Alan Roura – Allein um die Welt

Alan Roura ist erst sechs Jahre alt, als seine Eltern sich entscheiden, alles zu verkaufen, eine Segeljacht zu erwerben und von da an elf Jahre die Weltmeere zu befahren. Zur Schule geht Alan nie. Bis zum Alter von 13 Jahren unterrichtet ihn seine Mutter. Schon als Jugendlicher arbeitet er nur auf ein Ziel hin: Er will sich sein erstes eigenes Boot kaufen.



Heute gehört der 1993 geborene Genfer zu den besten Einhandseglern der Welt. Im August 2019 stellt er einen neuen Weltrekord für die Atlantiküberquerung im Einrumpfboot auf. Sein großer Traum aber ist, an der "Vendée Globe" das Ziel zu erreichen: möglichst schnell, unversehrt und ohne Schiffbruch.



Reporter Florian Zutt begleitet Alan Roura während zwei Jahren und erlebt auch mit, wie Roura heiratet und zum ersten Mal Vater wird. Der Reporter geht der Frage nach, warum es den Hochsee-Segler immer wieder aufs Meer zieht, warum er seine Liebsten für Monate allein lässt und sein Leben riskiert, um bei dieser Nonstop-Weltumsegelung bei den Schnellsten zu sein.