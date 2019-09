Es fremdelt in Interlaken

Früher dominierten in Interlaken Engländer oder Deutsche. Seit Jahren setzt man vor Ort nun aber auf den asiatischen und arabischen Markt. "Mit dem Geld kommen aber auch Gäste, die fremd wirken", klagen Einheimische. Was manche im Dorf stört: die verhüllten Frauen und Fahrer der Mietautos, welche die Verkehrsregeln nicht kennen, oder die Tatsache, dass inzwischen regelmäßig traditionsreiche Hotels und Geschäfte an Ausländer verkauft werden. Das bringt offensichtlich diffuse Ängste mit sich.



Von offizieller Seite hat man zwar Verständnis dafür, dass insbesondere zu Spitzenzeiten, wenn die Destination Interlaken fest in ausländischer Hand ist, ein gewisser "Dichtestress" aufkommt. Aber man weist auch darauf hin, dass das Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft sei. "Wir stehen erst ganz am Anfang der Entwicklung", sagt ein Restaurantbetreiber.